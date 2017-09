Actualidade

A taxa de juro dos contratos de crédito à habitação aumentou em agosto 0,5 pontos base (p.b.) face a julho, para os 1,014%, e a prestação média vencida subiu um euro, para 239 euros, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), nos contratos celebrados nos últimos três meses a taxa de juro implícita subiu 1,5 p.b., passando de 1,681% em julho para 1,696% em agosto.

Para o destino de financiamento 'aquisição de habitação', o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos foi de 1,035% em agosto, 0,6 p.b. acima do mês anterior (1,029%).