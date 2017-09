Actualidade

Direita e esquerda acusaram-se hoje mutuamente de eleitoralismo num debate, no parlamento, sobre obras públicas, em que CDS e PSD pediram ao Governo que cumpram o consenso do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI).

Depois de uma ação de campanha autárquica para a câmara de Lisboa, a líder do CDS, Assunção Cristas, esteve no parlamento para apresentar o projeto de resolução dos centristas em que se defende o cumprimento do acordo para a construção de obras públicas, incluindo mais 20 estações de metro em Lisboa e o alargamento do Metro no Porto.

Antes de defender e desafiar os partidos para novos consensos, como fez há duas semanas, argumentou Assunção Cristas, o Governo do PS deve "cumprir o que já foi consensualizado" no anterior executivo, estavam PSD e CDS no Governo e o PS, na oposição.