Actualidade

O Índice de Preços da Habitação (IPHab) aumentou 8,0% homólogos no segundo trimestre deste ano e subiu 3,2% face ao primeiro trimestre, segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, este incremento homólogo "é justificado pela aceleração dos preços dos alojamentos novos os quais aumentaram 5,4%, 1,2 pontos percentuais (p.p.) mais do que no trimestre precedente, atingindo o valor mais elevado desde o terceiro trimestre de 2014".

"Este foi o segundo período consecutivo em que se verificou uma aceleração dos preços dos alojamentos novos, o que contrasta com a evolução observada para os alojamentos existentes, cuja taxa de variação homóloga passou de 9,2% no primeiro trimestre de 2017 para 8,9%", nota o instituto.