Actualidade

As balanças corrente e de capital apresentaram, até julho, um excedente de 285 milhões de euros, mas abaixo dos 1.058 milhões de euros registados em igual período do ano passado.

Segundo uma nota estatística hoje divulgada pelo Banco de Portugal (BdP), esta evolução foi determinada pelas balanças de bens, de rendimento primário e de capital.

A balança de bens e serviços (em que se incluem exportações e importações) registou, até julho, um excedente de 1.596 milhões de euros, menos 659 milhões de euros do que no período homólogo, com o aumento do excedente da balança de serviços a ser insuficiente para compensar o aumento do défice na balança de bens.