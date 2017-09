Actualidade

A projeção multimédia "Fátima-Tempo de Luz" vai encerrar em outubro as celebrações do Centenário das Aparições em Fátima, foi hoje anunciado.

Segundo o Santuário de Fátima, a apresentação do espetáculo de 'video mapping' está prevista para os dias 12, 13 e 14 de outubro, no Recinto de Oração, no santuário de Fátima.

A projeção multimédia encomendada pelo Santuário de Fátima para encerrar as celebrações do Centenário das Aparições terá estreia no dia 12 de outubro, a seguir à procissão do silêncio, depois da meia-noite, e será repetida às 21:30, nos dias 13 e 14 de outubro.