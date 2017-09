Actualidade

O grupo industrial alemão ThyssenKrupp vai criar uma sociedade de risco com a empresa indiana Tata Steel para unir os seus negócios de aço na Europa e converterem-se no número 2 no mercado do aço europeu.

A ThyssenKrupp informou hoje que assinou um memorando de entendimento com a Tata Steel para criar a sociedade de risco partilhado na qual cada uma terá uma participação de 50% e cuja sede será na Holanda.

Ambas as empresas vão fazer uma redução de até 2.000 empregos administrativos e, provavelmente, de outros 2.000 postos de trabalho na área da produção.