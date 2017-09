Actualidade

O presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, acusou hoje o Governo espanhol de "suspender de facto" a autonomia da Catalunha e "aplicar um estado de exceção", apelando aos catalães a responderem com "firmeza e serenidade".

Puigdemont compareceu no palácio do executivo regional, rodeado dos seus conselheiros, para ler em tom solene uma declaração institucional, no dia em que foram detidos vários altos funcionários do Governo da Catalunha.

A Guardia Civil espanhola deteve 12 pessoas, e está a proceder a buscas nos departamentos de Economia, Exterior, Trabalho e Governação do Governo da Catalunha no quadro das investigações sobre o referendo independentista.