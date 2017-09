Actualidade

O Presidente da República defendeu hoje que a NATO "não se tornou obsoleta" - como tinha considerado, há um ano, Donald Trump - e "é mais relevante do que nunca" e assegurou o empenho de Portugal na Aliança.

"Os presidentes podem mudar, os governos podem mudar, as maiorias parlamentares podem mudar, o empenho de Portugal na NATO não mudará", disse Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia do 15.º aniversário do Centro Conjunto de Análises e Lições Aprendidas da NATO, no Comando Aéreo, em Monsanto, em Lisboa.

Num discurso em inglês, o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas sustentou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 1949, desempenha um papel que ultrapassa a esfera militar, de "guardião dos princípios do primado da lei, do diálogo, da tolerância, do respeito pela vida humana".