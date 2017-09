Actualidade

A pintura "Sibila", do artista espanhol Diego Velázquez (1599-1660), vai ser exposta no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, a partir de 28 de setembro, no âmbito da abertura da Mostra Espanha 2017, foi hoje anunciado.

O óleo sobre tela, criado em 1632, proveniente do Museu Nacional do Prado, em Madrid, vai ficar patente na Galeria de Pintura Europeia do MNAA, no âmbito do Ciclo de Obras convidadas, de acordo com um comunicado desta entidade.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, um dos grandes mestres da pintura espanhola, cuja ascendência paterna era portuguesa, foi o principal artista da corte do rei Filipe IV de Espanha, e destacou-se no período barroco pelos seus retratos.