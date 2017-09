Actualidade

Os futebolistas Jardel e Fejsa estão de regresso aos convocados do Benfica, para o jogo de hoje da Taça da Liga, na Luz, com o Sporting de Braga, depois de mais um mês de ausência por lesão.

O treinador Rui Vitória divulgou hoje os convocados, no próprio dia de jogo, numa lista alargada a 20 atletas e da qual ainda terá que prescindir de dois futebolistas.

O sérvio Fejsa, jogador nuclear no meio-campo do Benfica, efetuou o jogo da Supertaça, com o Vitória de Guimarães (3-1), e os dois jogos das primeiras jornadas, com Sporting de Braga (3-1) e Desportivo de Chaves (1-0), mas lesionou-se de seguida e é baixa desde 15 de agosto.