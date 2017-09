Actualidade

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) considerou hoje, em Macau, que o Banco Nacional Ultramarino (BNU) vai desempenhar um papel ainda mais ativo na promoção de negócios entre o território, a China e os países lusófonos.

À margem da cerimónia do 115.º aniversário do BNU, que contou com a presença do chefe do Executivo, Chui Sai On, Paulo Macedo disse que o BNU é "um negócio saudável num mercado extremamente competitivo" e que "está a crescer", tal como a região, o que é "obviamente importante" para a CGD, grupo que o BNU integra.

Para a CGD, Macau e o BNU são uma porta da China para os países lusófonos, em termos de negócio e trocas comerciais, afirmou o responsável, numa referência ao centro de compensação de reminbis para o mundo lusófono [câmaras de compensação no âmbito das trocas comerciais realizadas em reminbis entre a China e os países lusófonos].