Actualidade

A criminalidade em Cabo Verde diminuiu 11,4% este ano, relativamente ao ano anterior, anunciou hoje o Procurador-Geral da República (PGR), Óscar Tavares, indicando também que, pela primeira vez nos últimos quatro anos, o país reduziu os processos pendentes.

Óscar Tavares avançou os dados à imprensa após uma audiência com o presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Santos, a quem entregou o relatório anual sobre a situação da justiça no país, referente ao ano judicial 2016/2017.

Segundo o PGR, entre 1 de agosto de 2016 e 31 de julho de 2017, todo o sistema do Ministério Público (MP) cabo-verdiano recebeu 26.376 processos, menos 3.380 do que os 29.756 que deram entrada no ano judicial anterior.