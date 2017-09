Actualidade

O número de beneficiários com prestações de desemprego foi de 185.473 em agosto, menos 14,3% face ao mesmo mês do ano passado e menos 1,9% comparando com o mês anterior, segundo dados oficiais divulgados hoje.

De acordo com as estatísticas mensais da Segurança Social, o número de beneficiários de prestações de desemprego em agosto de 2017 foi o mais baixo desde janeiro de 2002, quando o número foi de 184.077.

O número de beneficiários inclui dados do subsídio de desemprego, subsídio de desemprego social inicial e subsequente, prolongamento de subsídio social de desemprego e medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração.