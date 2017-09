Tancos/Armas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, evitou hoje comentar as explicações que Azeredo Lopes prestou ao parlamento na terça-feira sobre o caso de Tancos e a sua situação enquanto ministro da Defesa Nacional.

À margem da cerimónia de abertura do ano académico na Reitoria da Universidade de Lisboa, questionado se ficou satisfeito com as explicações do ministro no plenário da Assembleia da República, o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas respondeu: "Não me pronuncio sobre debates parlamentares".

"Não me pronuncio sobre debates parlamentares - que, aliás, continuam", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, perante a insistência dos jornalistas, numa alusão à audição parlamentar do ministro da Defesa, que teve início às 15:00 de hoje e decorria na altura em que falava aos jornalistas.