O presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) disse hoje à agência Lusa que um inspetor da Inspeção-Geral de Educação e Ciência se encontra na Escola Agrária no âmbito do caso das licenciaturas de Proteção Civil.

"Confirmo que o senhor inspetor já se encontra na Escola Superior Agrária [Castelo Branco], tendo-lhe sido concedida total liberdade para inspecionar todas as situações", afirmou Carlos Maia.

Este responsável adiantou ainda que o inspetor da Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) encontra-se desde terça-feira, na Escola Superior Agrária (ESA) de Castelo Branco e tem total liberdade para investigar os casos das licenciaturas do ex-comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) Rui Esteves bem como de todos os que entenda.