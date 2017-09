Actualidade

O euro subiu hoje e seguia a negociar acima de 1,20 dólares, pouco antes da divulgação das decisões de política monetária da Reserva Federal (Fed).

Às 17:50 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,2023 dólares, quando na terça-feira à mesma hora negociava a 1,1994 dólares.

O comité de política monetária do banco central norte-americano divulga ao fim da tarde um comunicado com as suas decisões, após uma reunião de dois dias, e a presidente da Fed, Janet Yellen, vai explicá-las depois em conferência de imprensa.