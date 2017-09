Pedrogão Grande

O sistema de comunicações SIRESP respondeu, em termos tecnológicos, como devia durante o incêndio em Pedrógão Grande, garantiu hoje o diretor regional de vendas da Motorola, empresa que fornece o equipamento para a infraestrutura.

"Tecnologicamente, a rede respondeu, a parte da infraestrutura como devia ter respondido: degradando o seu nível de serviço para o nível de serviço abaixo, entrando em modo local. Esse é o modo de funcionamento da rede, é assim que é suposto ela responder", disse Hélder Simões Santos, em Londres.

O responsável falava com jornalistas portugueses à margem do lançamento do novo Centro de Inovação da Motorola Solutions na capital britânica, onde tem em demonstração as mais recentes novidades de tecnologia para forças de emergência e segurança pública.