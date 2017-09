Actualidade

Os músicos David Fonseca e Miguel Guedes são dois dos participantes no já esgotado concerto desta quinta-feira, "As Canções de Leonard Cohen", em Sintra, que presta homenagem à obra do autor canadiano, no dia em que faria 83 anos.

O espetáculo a decorrer no Centro Cultural Olga Cadaval, a partir das 21:30, será o primeiro de uma digressão que irá passar também pelo Porto, pela Figueira da Foz e por Loulé, numa série de "lotações esgotadas", de acordo com o comunicado da organização, que também destaca as participações de Jorge Palma, Márcia, Samuel Úria e Mazgani.

Os músicos nacionais vão colaborar sob direção de Pedro Vidal, em quatro concertos produzidos pelo Bairro da Música, organização que convidou os artistas, com o apoio da Embaixada do Canadá, em Portugal.