Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que as prioridades de Portugal são as prioridades definidas pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, num discurso em que salientou "o compromisso solene" do país em relação ao multilateralismo.

Uma posição que constou logo da parte inicial do discurso proferido por António Costa na 72ª sessão anual da Assembleia Geral das Nações Unidas.

As primeiras palavras de António Costa destinaram-se a expressar as condolências e a solidariedade de Portugal em relação ao México, após o sismo ocorrido na terça-feira, e ao secretário-geral das Nações Unidas, antigo primeiro-ministro de Portugal (1995/2002) e líder do PS (1992/2002).