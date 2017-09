Actualidade

A Reserva Federal (Fed) anunciou hoje que deixou as taxas de juro inalteradas entre 1% e 1,25% e que vai começar em outubro uma redução gradual da carteira de dívida que adquiriu desde a crise financeira de 2008.

As decisões foram anunciadas após uma reunião de dois dias do comité de política monetária do banco central norte-americano.

A partir de outubro, a Fed vai cessar progressivamente de reinvestir em obrigações do Tesouro e títulos hipotecários, indicou em comunicado o banco central dos Estados Unidos.