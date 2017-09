Actualidade

A situação dos direitos humanos em Angola continua a registar "avanços insignificantes", com a "denegação do exercício das liberdades fundamentais", concluíram hoje elementos da sociedade civil angolana.

Essas ideias foram hoje partilhadas na abertura das terceiras Jornadas da Cidadania, organizadas para assinalar os 20 anos da organização não-governamental Mosaiko, instituição que trabalha para a promoção dos direitos humanos em Angola.

O tema de estreia destas jornadas, que decorrem até sexta-feira, subordinadas ao lema "Cidadania e Direitos Humanos", foi a situação dos direitos humanos em Angola, tendo um dos organizadores, o jurista António Ventura afirmado que "muitos resquícios do modelo do político do passado" ainda se vislumbram.