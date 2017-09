Actualidade

O furacão Maria já causou pelo menos nove mortos durante a sua passagem pelas Antilhas Menores, tendo baixando para uma tempestade de grau três depois de atravessar Porto Rico, segundo as autoridades.

Antes de chegar a Porto Rico, o furacão Maria devastou várias zonas das Antilhas Menores, como as Ilhas Virgens Britânicas, Guadalupe e Dominica, e deixou pelos menos nove mortos, avançou a agência noticiosa Efe.

A autarquia de Guadalupe confirmou dois mortos e dois desaparecidos, com o assessor do primeiro-ministro da Dominica, Hartley Henry, a revelar que pelo menos sete pessoas morreram durante a passagem do furacão pela ilha.