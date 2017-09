Autárquicas

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, considerou hoje que o presidente do PSD e o anterior líder parlamentar do partido, Pedro Passos Coelho e Luís Montenegro, foram "dois dos rostos" que desperdiçaram fundos comunitários para Portugal.

Em Évora, falando numa iniciativa autárquica, Ana Catarina Mendes declarou-se "espantada" com declarações dos responsáveis do PSD sobre fundos comunitários e um alegado mau uso ou bloqueio dos mesmos pelo atual executivo.

Passos Coelho e Luís Montenegro, advogou a socialista, "foram dois dos rostos que desperdiçaram, mal negociaram e bloquearam os fundos comunitários e empobreceram" as autarquias e as pessoas.