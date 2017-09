Actualidade

Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, Rex Tillerson, e do Irão, Javad Zarif, encontraram-se hoje pela primeira vez na sede da ONU, em Nova Iorque, para discutir o acordo nuclear iraniano.

A informação é avançada pela agência France Press, indicando que este é o primeiro encontro entre os dois países desde que Donald Trump assumiu, em janeiro, a presidência dos Estados Unidos.

O encontro acontece no dia em que o Presidente do Irão, Hassan Rohani, qualificou de "ignorantes e absurdas" as palavras de Donald Trump na Assembleia-Geral das Nações Unidas, e disse que o país irá cumprir o acordo nuclear, mas reagirá "com determinação" se este for denunciado.