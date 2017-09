Televisão

Estado francês anuncia que vai taxar plataformas como a Netflix e Youtube para financiar cinema gaulês.

A ministra francesa da Cultura, Françoise Nyssen, anunciou ontem que aquele país irá aplicar um imposto a plataformas como o Youtube e a Netflix, que oferecem serviços sujeitos a subscrição ou que sejam pagos com publicidade.

Numa entrevista ao diário económico Les Echos, Nyssen afirmou que «nos próximos dias» surgirá um decreto para analisar o alcance do imposto cujas receitas reverterão a favor do Centro Nacional de Cinematografia, encarregado de levar a cabo as políticas de apoio ao cinema, ao setor audiovisual, de vídeo e multimédia, incluindo os videojogos – taxa servirá para financiar o setor e a ministra precisou que os contributos vêm «dos serviços subscritos ou que vivem da publicidade e que estão estabelecidos no estrangeiro».