México/Sismo

As autoridades mexicanas anunciaram na quarta-feira que o número de mortos aumentou para 230, na sequência do sismo de magnitude 7,1 que abalou o centro do México, com o Presidente Peña Nieto a pedir "calma" aos cidadãos.

Inicialmente foi avançado um número de 248 mortos pelas autoridades, mas depois foi revisto para 225 mortos e na mais recente informação das autoridades mexicanas o total oficial aumentou para 230 mortos.

Segundo as autoridades mexicanas, citadas pela agência noticiosa Efe, das 230 mortes, 100 ocorreram na Cidade do México, 69 em Morelos (onde foi o epicentro do sismo), 43 em Puebla, 13 no Estado do México, quatro em Guerrero e um Oaxaca.