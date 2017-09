Actualidade

A comitiva judicial e os membros da Guardia Civil que entraram terça-feira de manhã no Ministério da Economia continuam esta noite nas instalações, porque milhares de pessoas estão concentradas no exterior e impedem a sua saída.

Os Mossos d'Esquadra, a polícia responsável pela ordem pública, não abriram qualquer corredor de segurança para permitir a saída da comitiva, se bem que voluntários da Assembleia Nacional Catalã (ANC) tenham estabelecido um cordão de segurança perante o edifício, situado no final da Rambla da Catalunha, próxima da confluência com a Grande Via de Barcelona.

Contudo, as três viaturas da Guardia Civil que tinham ficado à porta do Ministério foram destruídas, num protesto após a detenção de 14 altos dirigentes da Generalitat, por organizarem um referendo sobre a independência da Catalunha.