Actualidade

O ex-governador do Estado brasileiro do Rio de Janeiro Sérgio Cabral foi condenado quarta-feira a 45 anos e dois meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais e organização criminosa.

A condenação surgiu na sequência da 'Operação Calicute', um desdobramento da Lava Jato, a maior investigação policial no país e que descobriu desvios na petrolífera Petrobras e em diversos órgãos públicos, atingindo fortemente a classe política.

Este processo relaciona-se com o recebimento de subornos pagos pela empreiteira Andrade Gutierrez por obras no Estado do Rio de Janeiro e branqueamento de capitais por meio de aquisição de jóias e do escritório de advocacia da ex-primeira-dama Adriana Ancelmo.