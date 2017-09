Actualidade

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, disse que todos países signatários do acordo nuclear com o Irão concordaram que todas as partes estão a cumprir o pacto, descartando a possibilidade de renegociar partes do convénio assinado em 2015.

"Não há necessidade de renegociar partes do acordo porque está a funcionar", disse na quarta-feira, na sede da ONU, em Nova Iorque, Mogherini depois de presidir um encontro ministerial entre o Irão e as potências internacionais que negociaram o acordo.

Mogherini explicou que todos os participantes na reunião, incluindo os Estados Unidos, consideraram que o acordo nuclear está a ser respeitado, e que não houve nenhuma discussão sobre eventuais modificações.