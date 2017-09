Actualidade

A Fretilin, o partido timorense mais votado e que lidera a coligação de Governo, ficou praticamente ausente da liderança das comissões parlamentares com as forças da oposição a distribuírem entre si quase todas as presidências e vice-presidências.

Dos 21 cargos de liderança (presidente, vice-presidente e secretaria) das sete comissões especializadas do Parlamento Nacional, deputados da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) ocupam apenas dois, em concreto os de presidente e secretaria da comissão de Finanças Públicas (C).

O Partido Democrático (PD), parceiro da Fretilin no Governo, não tem qualquer cargo.