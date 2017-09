Actualidade

O secretário de Estado norte-americano advertiu que o acordo nuclear com o Irão não "tornou a região mais estável e pacífica", apesar de Teerão estar em "conformidade técnica" com o pacto assinado em 2015.

"Infelizmente, depois do acordo não constatámos que a região se tenha tornado mais estável e pacífica", disse Rex Tillerson, na quarta-feira, no final de um encontro com o hómologo iraniano, Javad Zarif.

"Isso é um verdadeiro problema", insistiu o responsável norte-americano, invocando o apoio iraniano ao regime de Bashar al-Assad na Síria, ataques informáticos e o desenvolvimento do programa de mísseis balísticos de Teerão.