Actualidade

Um grupo de agentes da Guardia Civil que estava desde a manhã de quarta-feira na sede do Departamento da Economia, em Barcelona, abandonou hoje o local, depois de a polícia catalã ter aberto um cordão de segurança.

Os membros da Guardia Civil estavam desde as 08:00 de quarta-feira (07:00 em Lisboa) na sede do Departamento da Economia porque milhares de pessoas estavam concentradas no exterior e impediam a saída do edifício, situado no final da Rambla da Catalunha, próxima da Grande Via de Barcelona.

Cinco agentes à paisana abandonaram o Departamento já depois das 03:00 de hoje (02:00 em Lisboa), percorrendo um pequeno trecho na Rambla da Catalunha, até à Grande Via de Barcelona, onde entraram para veículos sem logotipos policiais, os quais foram depois escoltados pelos Mossos d'Esquadra (polícia catalã).