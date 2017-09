Venezuela

O Departamento do Tesouro norte-americano avisou os bancos dos Estados Unidos para estarem alerta às tentativas de funcionários governamentais venezuelanos usarem o sistema financeiro internacional para transferir fundos ilícitos.

Segundo o jornal norte-americano Novo Heraldo, a Rede de Controlo de Crimes Financeiros dos Estados Unidos (Fincen) "advertiu especificamente" os bancos para "prestarem atenção às operações com contratos governamentais que envolvem empresas de 'maletín' [malas de mão] e compras de propriedades de luxo no sul da Florida e em Houston".

"Nos últimos anos, as instituições financeiras têm comunicado, ao Fincen, suspeitas relativas a muitas transações que podem estar relacionadas com a corrupção no setor público da Venezuela, incluindo contratos governamentais", de acordo com um comunicado do diretor do Fincen, Jamal El-Hinid.