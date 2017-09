Venezuela

O chefe de Estado venezuelano acusou, na quarta-feira, o presidente do parlamento venezuelano, Júlio Borges, de ter recebido uma "ordem" dos Estados Unidos para o assassinar e responsabilizou o opositor pela sua integridade física.

"São funcionários públicos (da oposição) e todos os dias afirmam que aqui há uma ditadura", para permitir uma invasão norte-americana e um golpe de Estado "ou o assassínio do Presidente Nicolás Maduro", disse.

O Presidente da Venezuela falava no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, durante uma reunião com candidatos do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no poder) sobre as eleições regionais, previstas para 15 de outubro.