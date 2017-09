Actualidade

O Ano Europeu do Património Cultural 2018 é hoje apresentado no Museu de Arte Popular, em Lisboa, numa sessão que conta com o ministro da Cultura e abre as Jornadas Europeias do Património, que decorrem de sexta-feira a domingo.

A cerimónia, prevista para as 15:00, conta com a participação do coordenador nacional do Ano Europeu, Guilherme d'Oliveira Martins, e da diretora-geral do Património Cultural, Paula Araújo da Silva, além do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Em comunicado, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) sublinha que esta "é a primeira iniciativa pública alusiva à participação portuguesa no Ano Europeu do Património Cultural", na qual "vai ser lançado um repto à sociedade, no sentido do seu amplo envolvimento na celebração do Património Cultural, ao longo de 2018".