Actualidade

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, anunciou hoje o início da ofensiva para retomar o controlo de Hawija, no norte do país, na província de Kirkuk, um dos dois últimos bastiões do grupo extremista Estado Islâmico no país.

"No início de um novo dia, anunciamos o lançamento da primeira etapa da libertação de Hawija, confrome o nosso compromisso para com o nosso povo de libertar todo o território iraquiano e de eliminar os gangues que apoiam o terror", afirmou em comunicado.

O EI controla a cidade de Hawija, a cerca de 240 quilómetros da capital iraquiana, e outras localidades na zona oeste do Iraque, já perto da Síria.