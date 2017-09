Actualidade

O Governo dos Estados Unidos prepara um pacote de ajudas para a ilha de Dominica e outros enclaves caribenhos atingidos pelo furacão Maria, informou na quarta-feira o Departamento de Estado.

"Os Estados Unidos estão solidários com o povo de Dominica e com todos os do Caribe afetados pelo impacto devastador do furacão Maria", disse em comunicado.

O Departamento de Estado acrescentou que os Estados Unidos estão preparados para trabalhar com esses territórios e com os parceiros internacionais "para proporcionar ajuda de forma imediata".