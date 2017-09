Incêndios

Cerca de 20 municípios do Interior Norte e Centro e do Algarve apresentam hoje risco ´Máximo´ de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA estão em risco máximo cerca de 20 municípios dos distritos de Bragança, Coimbra, Leiria, Portalegre, Castelo Branco e Faro.

Além destes municípios em risco 'Máximo', o IPMA colocou outros 70 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Aveiro, Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Coimbra, Santarém, Beja e Faro em risco 'Muito Elevado'.