A banda Clã vai editar "nos próximos meses" um disco com os originais que compôs para o musical "Fã", estreado no Teatro Carlos Alberto, no Porto, e que será reposto em dezembro no Teatro Nacional São João.

Estreado a 05 de janeiro deste ano, o musical infantil, com guião de Regina Guimarães e encenação de Nuno Carinhas, contou com os Clã para os originais, com a banda em palco em cada récita e a participar na interpretação.

Ao lado do CD, que contém as músicas interpretadas no espetáculo, como "No Baile das Bambolinas", será editado também "o guião, em texto", de Regina Guimarães.