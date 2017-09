Coreia do Norte

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, disse hoje de madrugada que as ameaças do Presidente norte-americano, Donald Trump, de destruir o seu país soam como "os latidos de um cão".

"Se ele (Trump) pensa que pode atemorizar-nos com os latidos de um cão, realmente é um 'sonho de cão'", disse Ri, que participa na Assembleia-Geral da ONU, informaram os media norte-americanos, citados pela agência EFE.

A expressão "sonho de cão" é usada pelos norte-coreanos para referir-se a coisas absurdas ou que não fazem sentido.