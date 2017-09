Actualidade

O diretor nacional do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas disse hoje no Porto que há um "aumento significativo" da mortalidade no sexo feminino por cancro do pulmão, mas é "ainda muito menor do que no sexo masculino".

"Notamos que houve um aumento significativo da mortalidade por cancro do pulmão no sexo feminino neste último ano, é de facto um aumento marcante, que já tínhamos antecipado, e já estávamos à espera pela diminuição da assimetria de género no consumo de tabaco", sublinhou Nuno Miranda.

Segundo explicou aos jornalistas, "neste momento há um maior equilíbrio na relação de homens/mulheres no consumo de tabaco e isto levou a duas coisas: primeiro a uma pequena diminuição da mortalidade por cancro no sexo masculino pelo segundo ano consecutivo, fruto do investimento que foi feito em medidas legislativas e em medidas de desaconselhamento do consumo do tabaco, mas por outro lado, e essa é a parte negativa, há um aumento significativo da mortalidade no sexo feminino que, é ainda muito menor do que no sexo masculino, mas que pensamos irá continuar a aumentar".