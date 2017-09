Actualidade

O artista português Pedro Barateiro vai inaugurar, no sábado, uma exposição individual no Netwerk - Center for Contemporary Art, em Aalst, na Bélgica, anunciou hoje a Galeria Filomena Soares, em Lisboa.

De acordo com a galeria, nesta exposição serão apresentadas, entre outras obras, o novo filme de Pedro Barateiro, intitulado "The Opening Monologue", ficando patente até 17 de dezembro deste ano.

No dia da inauguração, estão previstas performances de vários artistas, entre elas "How to make a mask", de Pedro Barateiro, a partir das 19:00.