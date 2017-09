Actualidade

O treinador Sérgio Conceição acredita que vai defrontar, no jogo inaugural da sétima jornada da I Liga de futebol, um Portimonense a jogar "olhos nos olhos e a tentar dificultar a vida" ao FC Porto.

O técnico admitiu, na conferência de antevisão à partida de sexta-feira, que espera encontrar conjunto algarvio empenhado em conquistar pontos, tal como fez com Benfica, Sporting de Braga e Rio Ave.

"Esperamos um jogo difícil, frente a uma equipa com um treinador com muita experiência, desinibida a jogar, com qualidade individual. Uma equipa que, normalmente, cria dificuldades. Vi os três jogos que fez fora de casa, na Luz, Vila do Conde e Braga, e os resultados não traduzem o que se passou em campo. Vi um Portimonense competitivo, sem respeito, entre aspas, pelo adversário. Vem aqui jogar olhos nos olhos, tentar dificultar a vida ao FC Porto", afirmou.