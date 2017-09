Actualidade

A dívida das administrações públicas na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou para 249.165 milhões de euros em julho, acima do registado quer em junho quer no mesmo mês do ano passado, segundo o Banco de Portugal.

De acordo com os dados hoje divulgados, o valor do 'stock' da dívida pública registado em julho, de 249.165 milhões de euros, significa mais 81 milhões de euros do que o registado em junho e mais 8.365 milhões de euros em relação a julho de 2016.

Face ao final do ano passado, o aumento da dívida pública é de 8.000 milhões de euros.