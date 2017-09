Actualidade

A seleção feminina portuguesa vai iniciar em Penafiel a qualificação para o Campeonato do Mundo de futebol de 2019, num jogo com a Bélgica, marcado para 24 de outubro, anunciou hoje em comunicado a autarquia penafidelense.

"A seleção portuguesa de futebol feminino vai defrontar a seleção da Bélgica, no estádio 25 de Abril (em Penafiel), no primeiro jogo de apuramento para Campeonato do Mundo 2019, que se vai realizar em França", informa a autarquia.

Esta é a primeira etapa no apuramento luso para o Campeonato do Mundo de 2019, que se realizará em França, e marca a estreia de Penafiel em jogos internacionais da seleção feminina de futebol.