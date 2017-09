Lajes

A proposta de orçamento da Defesa norte-americana, que o Senado aprovou esta semana, pede que a Secretaria de Defesa indique o custo de transformar a Base das Lajes num campo para exercícios de guerra aéreos e subaquáticos.

Na secção 1056 do documento, já aprovado pela Câmara dos Representantes em julho, fica determinado que "passados não mais de 90 dias sobre a entrada em vigor" do orçamento, "a Secretaria de Defesa deve submeter para o Comité das Forças Armadas do Senado e da Câmara dos Representantes um relatório sobre as infraestruturas e capacidades da Base das Lajes".

Nesse documento, deve ser incluído "o custo de estabelecer a Base das Lajes como um local para treinos aéreos e missões de guerra antissubmarinos, incluindo o custo das melhorias necessárias, bem como potenciais benefícios operacionais".