Actualidade

Duas centenas de pessoas e dezenas de meios aéreos, terrestres e marítimos participaram esta semana num exercício de busca e salvamento na ilha Terceira, nos Açores, que envolveu entidades de Portugal, Espanha, França, Canadá e Cabo Verde.

"Terá de ser feita uma avaliação final, mas pelo que eu vi esta manhã foi tudo muito bem executado e as tripulações e as pessoas envolvidas estão de parabéns. Vamos com certeza ter que analisar para ver onde é que podemos ainda melhorar", adiantou, em declarações aos jornalistas, o general Eduardo Faria, Comandante da Zona Aérea dos Açores, que este ano dirigiu o exercício.

O "ASAREX17", integrado no VII Encontro de Busca e Salvamento dos Açores, simulou hoje a queda de um avião no mar, na sequência de uma amaragem mal sucedida, em que foram resgatados vários tripulantes com vida e uma vítima mortal, no Porto de São Fernando, na freguesia do Porto Martins, na ilha Terceira.