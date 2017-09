Actualidade

O banco central da Rússia anunciou hoje que vai assumir o controlo do oitavo banco russo, Binbank, em dificuldades financeiras.

Esta medida ocorre menos de um mês depois de ter sido resgatado um outro banco para evitar um efeito de contágio no setor.

Em comunicado, o Banco da Rússia anunciou medidas destinadas ao "reforço da estabilidade financeira" do Binbank, prevendo a "participação (do banco central) na qualidade de investidor principal com a utilização de meios do Fundo de Consolidação do Setor Bancário".