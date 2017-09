Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje a Estratégia para o Turismo 2027, que estabelece "ações e objetivos" para o sector na próxima década para posicionar Portugal como "um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo".

"Importa garantir que o turismo se afirma cada vez mais como uma atividade sustentável, que valoriza os recursos naturais do país e que contribui para a criação de emprego e de riqueza e para a promoção da coesão territorial e social", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros hoje divulgado.

"Nesse sentido - acrescenta - revela-se essencial a construção de uma estratégia concertada de longo prazo que permita assumir opções claras e estáveis que promovam a confiança e garantam a mobilização dos recursos necessários para a implementação de um plano que posicione Portugal como um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo".