Actualidade

O Governo moçambicano aprovou hoje a proposta do Orçamento do Estado (OE) de 2018, com despesas de 374,3 mil milhões de meticais (5,1 mil milhões de euros) contra receitas de 222.860 milhões de meticais (3,05 mil milhões de euros).

A proposta do OE de 2018, que será submetida no final deste mês à Assembleia da República, foi aprovada em sessão extraordinária do Conselho de Ministros, realizada hoje em Maputo.

O documento reflete um aumento da despesa em relação a 2017, que atingiu 272,3 mil milhões de meticais (3,1 mil milhões de euros).